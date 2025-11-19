PROJEKTI GRAĐANA: Vlasotince podržava udruženja

Predstavnici 10 vlasotinačkih udruženja građana, čiji su projekti odobreni na drugom ovogodišnjem konkursu lokalne samouprave, dobili su ugovore kojim se podržavaju njihove inicijative.

foto: I.Mitić

Konkursom je obuhvaćen širok spektar tema od javnog interesa, od prevencije nasilja do turizma i zaštite životne sredine, a njihova ukupna vrednost je dva miliona dinara.

Na oba konkursa iz tekuće godine udruženja građana sa područja Vlasotinca dobila su ukupno 4,5 miliona dinara kojima je podržana realizacija 29 projekata.