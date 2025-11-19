PROJEKTI GRAĐANA: Vlasotince podržava udruženja
Predstavnici 10 vlasotinačkih udruženja građana, čiji su projekti odobreni na drugom ovogodišnjem konkursu lokalne samouprave, dobili su ugovore kojim se podržavaju njihove inicijative.
Konkursom je obuhvaćen širok spektar tema od javnog interesa, od prevencije nasilja do turizma i zaštite životne sredine, a njihova ukupna vrednost je dva miliona dinara.
Na oba konkursa iz tekuće godine udruženja građana sa područja Vlasotinca dobila su ukupno 4,5 miliona dinara kojima je podržana realizacija 29 projekata.
