JAVNA NABAVKA: Traži se prevoznik za decu i lične pratioce

Dušanka Novković

19. 11. 2025. u 10:03

POŽAREVAC - Centar za socijalni rad u Požarevcu raspisao je javnu nabavku za uslugu prevoza ličnog pratioca deteta i učenika koji pohađaju vaspitno-obrazovnu ustanovu.

ЈАВНА НАБАВКА: Тражи се превозник за децу и личне пратиоце

D. Novković

Ova usluga obuhvata prevoz pratioca od adrese korisnika do osnovne, srednje ili specijalizovane škole i povratak na adresu korisnika. Za 2026. godinu potreban je prevoz do Beograda i povratak za 11 dece sa smetnjama u razvoju i devet ličnih pratilaca, a na području grada Požarevca za 27 učenika i pratilaca. Vrednost javne nabavke za uslugu prevoza procenjena je na 10.909.090 dinara.

