ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu
POŽAREVAC – U sredu, 19. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca i opštine Kučevo ostati bez struje.
Od 7 do 15 sati, u Požarevcu struju neće imati ulice 27 aprila 63-85 i 80-98, Milentija Popovića, Gradištanska, Smederevska i Resavska. U periodu od 9 do 14 sati sa mreže će biti isključena Radenka Bešinjon kod Kučeva. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
