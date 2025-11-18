POSTANITE HRANITELJ: Tribina u Paraćinu za sve zainteresovane za hraniteljstvo

KAKO bi zainteresovani građani Paraćina dobili sve informacije o mogućnostima za bavljenje hraniteljstvom, Centar za socijalni rad iz tog grada i ćuprijski Centar za porodični smeštaj i usvojenje organizuju u sredu, 26. novembra, u Paraćinu tribinu na tu temu.

Foto: Z. Rašić

Cilj razgovora sa Paraćincima je promocija hraniteljstva kao oblika zaštite maloletne dece, odraslih i starih, kojim se građani koji ispunjavaju uslove mogu da bave iz humanih razloga, ali i zbog toga što time obezbeđuju dodatni izvor prihoda.

Tribina je zamišljena kao razgovor sa zainteresovanim posetiocima, odnosno dijalog, a održaće se u paraćinskom Klubu za stare, sa početkom u 17 časova.