VELIKO OTKRIĆE KOD PRIJEPOLJA MENJA ISTORIJU: Pečat Svetog Simeona u manastiru Pustinja
NAJNOVIJA arheološka istraživanja sprovedena u manastiru Pustinja kod Prijepolja otkrila su istorijsku istinu koja menja dosadašnja saznanja. Iako se decenijama verovalo da je u pitanju manastir posvećen Svetom Petru i Pavlu, arheolozi su pronašli olovni pečat sa likom Svetog Simeona Mirotočivog, što potvrđuje da je manastir zapravo posvećen ovom svetitelju.
Na lokalitetu su u toku detaljna arheološka ispitivanja, za koja je sredstva obezbedilo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Projekat sprovodi Muzej u Prijepolju, uz podršku Eparhije mileševske i lokalne samouprave.
– Dobili smo značajna sredstva za nastavak istraživanja koja su započeta prošle godine. Pronađeni pečat jasno ukazuje da je manastir posvećen Svetom Simeonu Mirotočivom, što je izuzetno otkriće za naš kraj i srpsku crkvenu istoriju – izjavio je direktor Muzeja u Prijepolju Zvonko Mandić za medije.
Arheolog Tijana Pušica dodala je da su ovogodišnja iskopavanja potvrdila prethodno datovanje lokaliteta u 17. vek, ali i otkrila dodatne prostorije i predmete od velikog značaja.– Istražili smo novi deo kompleksa, pronašli dosta keramike, metalnih predmeta i novca. Sledeći korak je konzervacija zidova da se spreči dalje urušavanje – istakla je Pušica.
Manastir su posetili i mitropolit mileševski Atanasije, predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić i direktor Muzeja, koji su izrazili podršku nastavku istraživanja.– Drago mi je što sam bio ovde kada su ovo bile ruševine, a sada svedočim njegovoj obnovi. Pustinja više nije pustinja – rekao je Popadić.
Radovi će biti nastavljeni i naredne godine, a cilj je da se ovo duhovno i kulturno blago u potpunosti istraži, zaštiti i predstavi javnosti.
