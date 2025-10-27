Srbija

RAJSKO UŽIVANJE KRAJ TAMIŠA: Postavljeni aktivni mobilijari

Bogoljub Grujić

27. 10. 2025. u 08:47

PROJEKAT uređenja priobalja reke Tamiš u Banatu, koji opština Sečanj realizuje u saradnji sa Vodama Vojvodine, nizom kontinuiranih aktivnosti nastavljen je  radovima na uređenju terena izuzetnog značaja Potamišje, tj. plažama Mamuze u okolini Sečnja i Minja u Jaši Tomić.

РАЈСКО УЖИВАЊЕ КРАЈ ТАМИША: Постављени активни мобилијари

S. Mladenovski

Uz obalu reke Tamiš, postavljena su tri nova, atraktivna mobilijara, koji
obuhvataju drvene klupe i druge elemente za odmor i rekreaciju, a osmišljenji su kako bi posetiocima omogućili kvalitetan boravak u prirodi, uz istovremeno očuvanje ekološke ravnoteže i unapređenje turističke ponude, ali i zaštitu prirodnih vrednosti regiona.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BILA JE DIVNA, LJUPKA: Komšije otkrile kome je ostao PENTHAUS Nede Arnerić na Vračaru

"BILA JE DIVNA, LjUPKA": Komšije otkrile kome je ostao PENTHAUS Nede Arnerić na Vračaru