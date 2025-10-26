ULAGANJA U NOVE KOTLOVE U ZRENJANINSKIM ŠKOLAMA

ULAGANjA u objekte osnovnoškolskog obrazovanja na teritoriji grada Zrenjanina, u oblasti energetske efikasnosti, tj. radova na ugradnji novih ili zameni kotlova sa čvrstog goriva na gas, kao i rekonstrukcije kotlarnica i prateće infrastrukture, tokom poslednje tri godine dostigla su devedeset miliona dinara.

- U tom periodu različite investicije izvedene su u pet škola, a najviše sredstava, čak 45,6 miliona dinara, uloženo je u radove u osnivnoj školi dr Jovan Cvijić u Zrenjaninu - naglašava Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina, uz napomenu da je u oboj školi rekonstruisana kotlarnica i hidrantska mreža, investicija oko 26 miliona dinara, što je najveća pojedinačna investicija u nekoj osnovnoj školi, a izveden je i novi sistem za dojavu požara, u vrednosti 3,6 miliona dinara, kao i saobraćajnica kroz školsko dvorište za protivpožarna vozila, u koju je uloženo 15 miliona dinara.

Vrednost radova na izgradnji gasne kotlarnice u funkciji grejanja fiskulturne sale i škole dr Aleksandar Sabovljev u mestu Ečka kod Zrenjanina, je 14 miliona dinara, dok je 2,6 miliona uloženo u izgradnju priključnog gasovoda, a sredstva su obezbedili grad Zrenjanin i Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije.

U školi dr Boško Vrebalov u Melencima ugrađeni su novi gasni generatori, u vrednosti investicije 13 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Zrenjanina i Pokrajinske vlade AP Vojvodine.

- Radovi na ugradnji novog kotla obavljeni su i u osnovnoj školi Branko Ćopić u Lukićevu, grad Zrenjanin obezbedio je 4,8 miliona dinara, a svi novougrađeni kotlovi dobili su upotrebnu dozvolu i stavljeni su u funkciju - dodao je gradonačelnik Zrenjanina, ponosan na činjenicu da su Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i grad Zrenjanin obezbedili sredstva u iznosu od 10 miliona dinara za ugradnju gasnog generatora sa većim stepenom korisnog dejstva u osnovnoj školi Branko Radičević u Čenti.

- Sredstva od preko 100 miliona uložena u prethodne tri godine, jasno ukazuju koliko grad, uz podršku Vlade Srbije i Pokrajine, ulaže u poboljšanje uslova boravka dece i rada nastavnog kadra u osnovnoškolskim objektima i energetske efikasnosti i uštede - dodao je na kraju Simo Salapura, ističući da je cilj lokalne samouprave stvaranje boljih uslova ne samo u gradskim školama, već i školama u naseljenim mestima i u objektima Doma zdravlja dr Boško Vrebalov.



12 MILIONA ZA NOVI KOTAO U DOMU ZDRAVLjA

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i grad Zrenjanin opredelili su 12 miliona dinara za zamenu kotla na mazut gasnim generatorom u objektu Doma zdravlja dr Boško Vrebalov u zgradi stare Specijalističke poliklinike u centru Zrenjanina, a ovom investicijom ukupan iznos ulaganja u nove kotlove i prateću infrastrukturu, tokom poslednje tri godine premašio je sto miliona dinara.

Foto: VN