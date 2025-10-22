Srbija

UGOVORI ZA IZBEGLIČKE PORODICE U GORNJEM MILANOVCU: Pomoć vrednija od dva miliona

Vladimir Ilić

22. 10. 2025. u 16:24

U KABINETU predsednika Opštine Dejana Kovačevića, potpisani su ugovori sa izbeglicama koje su došle u Gornji Milanovac, o dodeli građevinskog materijala i opreme za završetak i adaptaciju stambenih objekata.

Foto OU GM

- Ova značajna podrška realizuje se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, a naša lokalna samouprava potpisala je ugovore čija vrednost premašuje dva miliona. Posebno me raduje što smo obradovali višečlane porodice, jer ćemo sa što više dece i omladine imati svetliju budućnost - istakao je Kovačević, prenoseći najave korisnika da će veći deo dobijenih sredstava iskoristiti za zamenu dotrajalih krovova.

