Srbija

U ČAST SRPSKIM JUNACIMA: Kraljevčani obeležili Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu

Goran Ćirović

22. 10. 2025. u 12:22

Skromnom, ali prigodnom svečanošću i polaganjem venaca na Spomenik srpskim ratnicima 1912-1918. Kraljevčani su obeležili Dan oslobođnja svog grada u Prvom svetskom ratu.

У ЧАСТ СРПСКИМ ЈУНАЦИМА: Краљевчани обележили Дан ослобођења у Првом светском рату

G.Šljivić

U prisustvu malobrojnih građana, tačno na 107. godišnjicu oslobođenja, vence su položili gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, predstavnici Raškog upravnog okruga, Vojske Srbije i MUP, kao i delegacije ovdašnjih boračkih udruženja.

G.Šljivić

 

- U večernjim satima 22. oktobra 1918. godine u Kraljevo je ušao oslobodilački izviđački eskadron Trećeg konjičkog puka Konjičke divizije Prve armije srpske vojske pod komandom kapetana Bogdana Jevtovića. Pripadnici ove jedinice došli su iz pravca Vrnjačke Banje koju su prethodno oslobodili 19. oktobra - kaže Nemanja Trifunović, istoričar kustos Narodnog muzeja u Kraljevu.

G.Šljivić

 

Oslbodioci su, prema njegovim rečima, u Kraljevo ušli pregazivši Ibar pošto su austrijske trupe, povlačeći se prema Čačku i Gornjem Milanovcu, zapalile most preko ove reke, uništili saobraćajnice, opljačkali robu iz trgovačkih radnji, a u selima oteli stoku, useve, hranu i svu vredniju imovinu.

G.Šljivić

 

- Kraljevčani su svjoje oslobodioce dočekali sa cvećem kako svedoče forografije iz zbirke našeg muzeja – dodaje Trifunović. - Tako je okončana trogodišnja austrougarska okupacija, od novembra 1915. do 22. oktobra 1918,. koju su, prema tadašnjim svedočenjima meštana, obeležila brojna ubistva, hapšenja, interniranja, pljačke i nemilosrdna eksploatacija prirodnih bogatstava.

