HUMANI OSNOVCI IZ PARAĆINA: U Crveni krst doneli darove za socijalno ugroženu decu

DEČJA nedelja bila je povod da učenici nižih razreda paraćinske Osnovne škole „Momčilo Popović Ozren“ iskoriste prilku za humanitarnu akciju koju vredi zabeležiti.

Foto: Z. Rašić

Oni su ovih dana uspeli da prikupe školski pribor, igračke i nešto odeće i sve su namenili svojim vršnjacima iz socijalno ugroženih porodica.

Poklone su doneli u Crveni krst, koji su posetili kao i svake godine u okviru obeležavanja „Dečje nedelje“, tako da će njihova donacija vrlo brzo stići na adrese mališana kojima je potrebna.