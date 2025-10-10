Srbija

HUMANI OSNOVCI IZ PARAĆINA: U Crveni krst doneli darove za socijalno ugroženu decu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 10. 2025. u 10:59

DEČJA nedelja bila je povod da učenici nižih razreda paraćinske Osnovne škole „Momčilo Popović Ozren“ iskoriste prilku za humanitarnu akciju koju vredi zabeležiti.

ХУМАНИ ОСНОВЦИ ИЗ ПАРАЋИНА: У Црвени крст донели дарове за социјално угрожену децу

Foto: Z. Rašić

Oni su ovih dana uspeli da prikupe školski pribor, igračke i nešto odeće i sve su namenili svojim vršnjacima iz socijalno ugroženih porodica.

Poklone su doneli u Crveni krst, koji su posetili kao i svake godine u okviru obeležavanja „Dečje nedelje“, tako da će njihova donacija vrlo brzo stići na adrese mališana kojima je potrebna.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju
Srbija

0 0

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju

U ŠVAJCARSKOJ žive, ali kad dođu u Srbiju, u Gornju Mutnicu nadomak Paraćina, osećaju se kao kod kuće. Stefan Rakić (33) i ljubav njegovog srca Selina (30) posle zabavljanja dugog deceniju venčali su se u Švajcarskoj. Ali su zato svadbu organizovali tamo gde ih je srce vuklo. Na Grzi, u blizini Stefanovog rodnog sela, slavlje je bilo nesvakidašnje i za pamćenje. Mladi par obučen u srpsku narodnu nošnju vozio se kočijama, a sve su isplanirali pod motom "Berba, tradicija, priroda".

10. 10. 2025. u 15:01

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza
Srbija

0 0

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza

ZBOG 33. Novosadskog maratona, trke dugoprugaša koja će biti održana u nedelju, 12. oktobra, za saobraćaj će od 10 do 16 časova biti zatvorene ulice kojima ide trasa atletičara , od Trga slobode, gde je start trke, pa Beogradski kej, Kej Žrtava racije, Bulevar cara Lazara, dr Sime Miloševića, dr Zorana Đinđića, dr Ilije Đuričića, Jrečekova, Fruškogorska, Bulevar despota Sdtefana, Dunavska i Zmaj Jovina.

10. 10. 2025. u 13:56

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU