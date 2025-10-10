HUMANI OSNOVCI IZ PARAĆINA: U Crveni krst doneli darove za socijalno ugroženu decu
DEČJA nedelja bila je povod da učenici nižih razreda paraćinske Osnovne škole „Momčilo Popović Ozren“ iskoriste prilku za humanitarnu akciju koju vredi zabeležiti.
Oni su ovih dana uspeli da prikupe školski pribor, igračke i nešto odeće i sve su namenili svojim vršnjacima iz socijalno ugroženih porodica.
Poklone su doneli u Crveni krst, koji su posetili kao i svake godine u okviru obeležavanja „Dečje nedelje“, tako da će njihova donacija vrlo brzo stići na adrese mališana kojima je potrebna.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
