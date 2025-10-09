Srbija

SOLARNA ELEKTRANA NA SPORTSKOJ DVORANI DUŠAN SILNI: Srpska Crnja u Banatu u značajnom iskoraku ka energetski efikasnijoj i ekološki održivoj

Bogoljub Grujić

09. 10. 2025. u 09:19

Na krovu sportske dvorane Dušan Silni u Srpskoj Crnji, popularnoj Đurinoj varoši, završeni su radovi na izgradnji fotonaponske elektrane, čime je opština Nova Crnja, načinila značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije. Projekat je realizovan zahvaljujući sredstvima koja je opština dobila putem konkursa Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА НА СПОРТСКОЈ ДВОРАНИ ДУШАН СИЛНИ: Српска Црња у Банату у значајном искораку ка енергетски ефикаснијој и еколошки одрживој

Opština Nova Crnja

- Radovi na izgradnji solarne elektrane su završeni, a u toku je postupak dobijanja odobrenja od strane Elektroprivrede Srbije za priključenje sistema na elektroenergetsku mrežu - ponosno ističe Dragan Daničić, predsednik opštine Nova Crnja, uz nadu da će elektrana uskoro biti puštena u rad i početi sa proizvodnjom električne, iz solarne energije.

Glavni ciljevi projekta su smanjenje troškova za električnu energiju, povećanje energetske nezavisnosti opštine, prelazak na čistije, obnovljive izvore energije i zaštita životne sredine, kao i podizanje svesti građana o značaju energetske efikasnosti, stvaranje uslova za uvođenje sličnih sistema u drugim javnim objektima i dugoročno smanjenje emisije ugljen-dioksida.

- Ovo je samo prvi korak u planu da opštinu Nova Crnja učinimo energetski efikasnijom i ekološki održivom sredinom - dodao je predsednik Daničić, uz zahvalnost  Ministarstvu rudarstva i energetike zbog prepoznavanja značaja inicijative i omogućavanja  njene realizacije.

Izgradnjom solarne elektrane, opština Nova Crnja ne samo da ostvaruje značajne uštede u troškovima za energente, već i aktivno učestvuje u nacionalnoj strategiji energetske tranzicije i smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva.

Očekuje se da će elektrana zadovoljiti veliki deo energetskih potreba sportske hale, a višak proizvedene energije moći će da se koristi za druge javne objekte, čime se dodatno povećava efikasnost ovog ulaganja.

PRIMER DOBRE PRAKSE

Projekat izgradnje fotonaponske elektrane predstavlja primer dobre prakse u korišćenju državnih podsticaja i konkretan doprinos održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promena.

 

