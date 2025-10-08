NAGRADE TALENTOVANIM LESKOVČANIMA: Priznanja povodom Dana grada
Uslove ovogodišnjeg konkursa leskovačkog Fonda za mlade talente, na koji je stiglo 118 prijava, ispunilo je 106 kandidata kojima će pripasti jednokratna novčana nagrada povodom 11. oktobra – Dana grada.
Ovo je vid višegodišnje podrške leskovačke lokalne samouprave mladim talentima u oblastima nauke i obrazovanja, sporta, kulture, umetnosti i stručnog usavršavanja.
Iznosi jednokratnih novčanih nagrada se kreću od 20 do 100 hiljada dinara, dok će iz gradskog budžeta za te namene biti izdvojeno ukupno 4,7 miliona dinara.
Fond za mlade talente je jedan od ključnih mehanizama za podršku najuspešnijim mladim Leskovčanima. Ovakav konkurs gradski Fond za mlade talente raspisije i povodom školske slave – Svetog Save.
08. 10. 2025. u 14:28
08. 10. 2025. u 07:55
08. 10. 2025. u 07:47
