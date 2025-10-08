Srbija

NA POLIGONU „PASULJANSKE LIVADE“: Gađanja iz naoružanja Vojske Srbije od subote

Зорана Рашић
Zorana Rašić

08. 10. 2025. u 13:08

OD subote, 11. oktobra, na vojnom poligonu „Pasuljanske livade“ biće obavljana gađanja iz naoružanja Vojske Srbije koja će trajati naredna tri dana.

НА ПОЛИГОНУ „ПАСУЉАНСКЕ ЛИВАДЕ“: Гађања из наоружања Војске Србије од суботе

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Zbog tih aktivnosti u vremenu od 10 do 13 sati i od 15 do 17 biće zatvarani  putevi: Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade -Troglam bara - Mala i Velika Brezovica, Resavica - Nekudovo - Valkaluci, Senjski Rudnik - Drenova glava -Troglam bara, Grabovo – Jošanica, Izvor – izletište Grza i Paraćin – Zaječar.

Granice opasnog područja će biti obeležene crvenim barjacima, a povlačenje stražara sa prilaznih puteva značiće završetak gađanja.

