NA POLIGONU „PASULJANSKE LIVADE“: Gađanja iz naoružanja Vojske Srbije od subote

OD subote, 11. oktobra, na vojnom poligonu „Pasuljanske livade“ biće obavljana gađanja iz naoružanja Vojske Srbije koja će trajati naredna tri dana.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Zbog tih aktivnosti u vremenu od 10 do 13 sati i od 15 do 17 biće zatvarani putevi: Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade -Troglam bara - Mala i Velika Brezovica, Resavica - Nekudovo - Valkaluci, Senjski Rudnik - Drenova glava -Troglam bara, Grabovo – Jošanica, Izvor – izletište Grza i Paraćin – Zaječar.

Granice opasnog područja će biti obeležene crvenim barjacima, a povlačenje stražara sa prilaznih puteva značiće završetak gađanja.