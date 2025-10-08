NA POLIGONU „PASULJANSKE LIVADE“: Gađanja iz naoružanja Vojske Srbije od subote
OD subote, 11. oktobra, na vojnom poligonu „Pasuljanske livade“ biće obavljana gađanja iz naoružanja Vojske Srbije koja će trajati naredna tri dana.
Zbog tih aktivnosti u vremenu od 10 do 13 sati i od 15 do 17 biće zatvarani putevi: Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade -Troglam bara - Mala i Velika Brezovica, Resavica - Nekudovo - Valkaluci, Senjski Rudnik - Drenova glava -Troglam bara, Grabovo – Jošanica, Izvor – izletište Grza i Paraćin – Zaječar.
Granice opasnog područja će biti obeležene crvenim barjacima, a povlačenje stražara sa prilaznih puteva značiće završetak gađanja.
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)