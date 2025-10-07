Srbija

DAVANJE KRVI: Sutra akcija na površinskom kopu „Drmno“

Dušanka Novković

07. 10. 2025. u 10:30

KOSTOLAC – U sredu, 8. oktobra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Kostolcu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ДАВАЊЕ КРВИ: Сутра акција на површинском копу „Дрмно“

D. Novković

Akcija se održava na površinskom kopu „Drmno“, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na zaposlene da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

