Srbija

RADOVI NA MREŽI: Sutra bez struje deo Bratinca kod Požarevca

Dušanka Novković

06. 10. 2025. u 10:04

POŽAREVAC – U utorak, 7. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će deo grada Požarevca ostati bez struje.

РАДОВИ НА МРЕЖИ: Сутра без струје део Братинца код Пожаревца

D. Novković

U periodu od 8 do 16 sati, bez struje će biti deo naselja Bratinac, oko Đerma i prema staroj železničkoj stanici. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BESPLATAN UPIS ZA DECU DO 14 GODINA: Gradska Biblioteka u Novom sadu povodom Dečje nedelje

BESPLATAN UPIS ZA DECU DO 14 GODINA: Gradska Biblioteka u Novom sadu povodom Dečje nedelje