Srbija

„KREATIVNO POVEZIVANJE RUČNIM RADOM“: izložba rukotvorina, radionice...

Zorica Gligorijević

22. 09. 2025. u 14:12

Manifestacija „Kreativno povezivanje ručnim radom“ biće održana u četvrtak, 29. septembra, od 8 do 10 časova, na Trgu Despota Stefama Lazarevića u Despotovcu.

„КРЕАТИВНО ПОВЕЗИВАЊЕ РУЧНИМ РАДОМ“: изложба рукотворина, радионице...

FOTO: Privatna arhiva

Manifestaciju će činiti izložba rukotvorina gostujućih udruženja, radionice kreativnih radova za predškolce, osnovce i srednjoškolce, a biće organizovano takmičenje za najbolji kuglof i izbor najlepše prezentacija proizvoda.

Organizator manifestacije je Udruženje žena „Kreativne Despotovčanke“ iz Despotovca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKA RADOST SRBA U MARIBORU: Osvećenje Božjeg doma
Srbija

0 0

VELIKA RADOST SRBA U MARIBORU: Osvećenje "Božjeg doma"

MITROPOLIJA zagrebačko ljubljanska Srpske pravoslavne crkve sprema veliku duhovnu radost.Za 5. oktobar zakazano je veliko osvećenje hrama Svetih Kirila i Metodija u Mariboru.Ovu svetinju će osveštati i služiti svetu arhijerejsku liturgiju patrijarh srpski Porfirije kom će, kako je najavljeno, da saslužuju episkopa buenosajreski i južno-centralnoameričkog Kirila, administratora Eparhije zagrebačko-ljubljanske i više arhijereja SPC.

22. 09. 2025. u 03:31

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!