„KREATIVNO POVEZIVANJE RUČNIM RADOM“: izložba rukotvorina, radionice...
Manifestacija „Kreativno povezivanje ručnim radom“ biće održana u četvrtak, 29. septembra, od 8 do 10 časova, na Trgu Despota Stefama Lazarevića u Despotovcu.
Manifestaciju će činiti izložba rukotvorina gostujućih udruženja, radionice kreativnih radova za predškolce, osnovce i srednjoškolce, a biće organizovano takmičenje za najbolji kuglof i izbor najlepše prezentacija proizvoda.
Organizator manifestacije je Udruženje žena „Kreativne Despotovčanke“ iz Despotovca.
