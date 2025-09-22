ČUVAJU KULTURNO BLAGO: U Kraljevu održana jubilarna, 10. Smotra narodnog stvaralaštva
Negujući i razvijajući srpsku tradiciju i čuvajući od zaborava naše kulturno blago i zaostavštinu, u Kraljevu je minulog vikenda održana jubilarna, 10. po redu Smotra narodnog stvaralaštva.
Pod otvorenim nebom, na platou ispred Kulturnog centra u Ribnici, srpskim izvornim pesmama i igrama ovom prilikom publici se predstavilo desetak pevačkih grupa iz svih krajeva Srbije, kao i kraljevački folklorni ansambli KUD „Železničar“ i KUD „Oplanići“, a kao posebni gosti nastupili su članovi KUD „Markov kamen“ iz sela Valakonje-Bukovo iz okoline Boljevca.
- Jubilarna smotra protekla je u svečarskoj, razigranoj atmosferi kakva i dolikuje i verujem da je publika uživala u izvornoj srpskoj pesmi, igri i šarenilu narodnih nošnji - kaže kaže Ivan Kostić, rukovodilac Pevačke grupe „Ribnica“, tradicionalnog domaćina ove manifestacije. - I ove godine poslali smo jednu prelepu sliku iz Kraljeva podsećajući na dragocenost naše nematerijalne kulturne baštine.
