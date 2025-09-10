PREDLOŽENO UKIDANJE VANREDNE SITUACIJE KOJA JE U VALJEVU NA SNAZI ČAK ŠEST MESECI Deponija više ne preti

ŠTAB u Valjevu predložio je gradonačelniku Lazaru Gojkoviću da se ukine vanredna situacija koja, zbog problema sa nelegalnom deponijom, uvedena 25. marta, jer je njena okolina potencijalno bila ugrožena.

foto grad valjevo

Podsetimo, vanredna situacija bila je uvedena u dva navrata. Prva, 18. marta, zbog rizika od epidemije, jer je počelo nagomilavanje smeća, pa je grupa građana blokirala pristup gradskoj deponiji. U međuvremenu, sud je zabranio JKP "Vidrak" da odlaže otpad na ovoj lokaciji. I, ta, prva vanredna situacija ukinuta je 11. aprila. Ali, zbog nemogućnosti nanošenja zemlje na telo deponije, nastao je rizik od povećanja temperature i pojave površinskih požara, pa je proglašena nova vanredna situacija, koja je i dalje na snazi...

Sanacija JKP "Vidrak" konkurisao je kod Ministarstva zaštite životne sredine za sredstva namenjena projektu sanacije i rekultivacije gradske deponije, pa se uskoro očekuje početak prve faze realizacije ovog velikog posla. Istovremeno, valjevski komunalci sklopili su ugovor sa firmom koja će odvoziti komunalni otpad, što će finansirati iz sopstvenih sredstava.

- U toku vanrednih situacija, kako bi se sprečila opasnost po stanovništvo i okolinu, bili su neophodni aktiviranje mera i angažovanje službi za zaštitu i spasavanje, pa je počelo odvoženje komunalnog otpada na regionalnu deponiju "Srem - Mačva" u Sremskoj Mitrovici - navedeno je u saopštenju Službe za protokol i informisanje Gradske uprave u Valjevu. - Od 19. marta do 11. aprila, za vreme prve vanredne situacije, na odredište izvan našeg grada otpremljeno je oko 1.500 tona otpada, za šta je potrošeno oko 6,8 miliona dinara. Od 25. marta do 2. septembra, tokom druge vanredne situacije, prevezeno je oko 9.700 tona otpada, što je koštalo oko 44,7 miliona dinara.

U međuvremenu, Osnovni sud u Valjevu delimično je usvojio žalbu JKP "Vidrak" na presudu, pa je dozvoljeno nasipanje deponije zemljom, kako bi se sprečili potencijalni požari. Sa 2.500 kubika zemlje i formiranjem 500 metara protivpožarnih barijera, znatno je smanjen rizik od nastajanja plamena.

Zbog svih dosadašnjih aktivnosti i činjenice da su prestali razlozi za ugroženost, predloženo je ukidanje vanredne situacije.