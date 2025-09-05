DAN OSOBOĐENJA VRANJA: Održana svečana sednica Skupštine grada

U Vranju je danas održana svečana sednica Skupštine grada, povodom Dana oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu.

Fptp: J.S.

Odbornicima i brojnim gostima obratila se predsednica Skupštine Zorica Jović. Ona je istakla da Drugi svetski rat predstavlja jedan od najmračnijih i najtragičnijih sukoba u istoriji čovečanstva.

Ni naš grad nije ostao pošteđen strahota rata. Teritoriju Vranja Nemci su okupirali 9. aprila 1941. godine, tri dana po bombardovanju Beograda. Nakon njihovog povlačenja, u Vranje su došli bugarski okupatori, ponovivši svoje zločine iz Prvog svetskog rata. Usledile su godine patnje i velikih stradanja. Život građana bio je sve teži, a sloboda naizgled daleka. Svesni da ljubav prema otadžbini nema cenu i da je nezavisnost jedini ideal kome treba težiti, Vranjanci su hrabro stali u odbranu svog grada. Njihove borbe postale su ne samo stranice istorije, nego i večni zavet da se sloboda čuva i brani kao najveća svetinja – rekla je Jović i dodala je da je na nama da nikada nje zaboravimo njihovu borbu.

U programu su nastupili Gradski mešoviti hor pod upravom Aleksandre Savić i učenica vranjske Gimnazije Iva Ilić.

U nastavku obeležavanja Dana oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu, kraj Spomenika revoluciji biti položeni venci i cveće, a prisutnima će se obratiti gradonačelnik dr Slobodan Milenković.