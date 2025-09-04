Srbija

LESKOVČANIN NA FORUMU U VLADIVOSTOKU: Istočni-ekonomski forum jača vezu Rusije sa svetom

Игор Митић
Igor Mitić

04. 09. 2025. u 14:18

Vladimir Petković, viši kustos i istoričar Narodnog muzeja u Leskovcu, jedan je od trojice Srba koji trenutno boravi u Vladivostoku, na krajnjem istoku Rusije, i prisustvuje 10. „Istočno-ekonomskom forumu“, u organizaciji Roskokongresa.

ЛЕСКОВЧАНИН НА ФОРУМУ У ВЛАДИВОСТОКУ: Источни-економски форум јача везу Русије са светом

foto: Grad Leskovac

Petković je i jedini državljanin Srbije koji je prošao konkurs za ovaj četvorodnevni forum koji je u Srbiji raspisan preko Ruskog doma u Beogradu, a jedna od njegovih fokus-tema je i „80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu“.

Istočni-ekonomski forum osnovan je ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina i svake godine se održava u Vladivostoku. Predstavlja ključnu međunarodnu platformu za povezivanje ruske i svetske investicione zajednice, za ekspertsku procenu potencijala ruskog Dalekog istoka, kao i njegovih investicionih mogućnosti i uslova za poslovanje na teritorijama ubrzanog razvoja.

