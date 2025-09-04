Srbija

REKONSTRUKCIJA POSLE SEDAM DECENIJA: Obnovljena škola u selu grnčara

Никола Јанковић
Nikola Janković

04. 09. 2025. u 11:21

Škola u užičkom selu Zlakusa, a reč je o izdvojenom odeljenju sevojničke Osnovne škole “Aleksa Dejović” rekonstruisana je, iz gradskog budžeta za ovu namenu utrošeno je više od 13 miliona dinara. Na dotrajaloj građevini zamenjeni su krov, stolarija, izolacija, urađene su i nove instalacije, toaleti, uređen je unutrašnji prostor, a u narednim danima biće kompletno završeni i preostali limarski radovi.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСЛЕ СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА: Обновљена школа у селу грнчара

Grad Užice

- Naš posao je da činimo, da vaša škola bude bezbedno i lepo mesto i nadam ste da ste zadovoljni svim onim što smo u ovoj školi uradili proteklih meseci. Škola je rekonstruisana, nije sve išlo onako kako smo mi to želeli, ali najvažnije je da su radovi završeni i da ćete u ovoj školskoj godini zajedno sa vašim starijim drugarima imati mnogo bolje uslove za učenje i druženje - istakla je gradonačelnica Jelena Raković Radivojević.

Izgradnja zgrade Osnovne škole u Zlakusi, u selu poznatom po izradi grnčarije, započeta je 1965. godine,  i to kroz kuluke i dobročinstva meštana koji su obezbeđivali ciglu , građu i sav materijal. Posle pet godina, prvi đaci su ušli u tada novu zgradu. Posle sedam i po decenija, ova škola je prvi put temeljno rekonstruisana.

