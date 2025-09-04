Srbija

DRUGA FAZA TRETMANA: Suzbijanje krpelja na parkovskim površinama u Kraljevu

Goran Ćirović

04. 09. 2025. u 10:26

Gradska uprava u Kraljevu obavestila je sugrađane da je na teritoriji grada na Ibru u toku druga faza ovogodišnjeg sistemskog suzbijanja krpelja u cilju smanjenja njihovog broja radi zaštite stanovništva, obezbeđenja uslova za rad i odmor građana i unapređenje turizma.

Programom suzbijanja krpelja, sutra, od 9 do 15 sati, predviđen je tretman u parkovima „Pljakin šanac“, kod Gospodar Vasinog konaka, kod spomenika Otpora i pobede, kod Doma društvenih organizacija i u Ulici čibukovački partizani.

Kako se dodaje u saopštenju, građani se obaveštavaju da u pomenutom periodu ne provode vreme na navedenim parkovskim površinama, da ne izvode svoje kućne ljubimce, kao i da pčelari zaštite svoja pčelinja društva.

