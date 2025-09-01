"DOBRA MERA, POGOTOVO ZA NAS PENZIONERE!" Novosađani zadovoljni novim cenama - Potrebna stroža kontrola trgovaca (VIDEO)

NIŽIM cenama niza artikala, koje smo konstatovali i u novosadskim prodavnicama, zadovoljni su sagovornici „Novosti“ u Novom Sadu koji pozdravljaju tu državnu uredbu istovremeno ističući da bi inspekcijska kontrola sprovođenja ove mere trebalo da bude odlučna i stroga.

- Mislim da je ova akcija Vlade Srbije o smanjenju marži u trgovini veoma dobra, pogotovo za nas penzionere – izjavio je „Novostima“ Borislav Krejić naglasivši da je prilikom današnje uobičajene kupovine prehrambenih proizvoda potrošio manje novca nego do sada.

Pojedini potrošači došli su da „ciljano pazare“ po nekoliko proizvoda čije je pojeftinjenje najavljeno i kako ističu, zadovoljni su time što su trgovci ispoštovali ono što je dogovoreno.

- Evo ovde u jednom od „Univereksportovih“ marketa vidimo da je, na primer, „Nekstov“ voćni sok „femili-miks“ u tetrapaku pojeftinio je sa 199 dinara na 176 dinara dok manja boca deterdženta za suđe „feri“ košta 384 dinara umesto 431 dinar, koliko je iznosila krajem protekle sedmice – kaže za „Novosti“ Novosađanka, takođe penzionerka.

I naša druga sagovornica pozdravlja akciju sniženja cena ali napominje da u nekoj drugoj prehrambenoj prodavnici, ne želeći da navede kojoj, nameravala da kupi jestivo ulje po nižoj ceni ali se iznenadila da je ono bilo čak i koji dinar skuplje nego ranije.

- Bojim se da će trgovci opet naći načina da nekako izigraju ovu meru i zato je neophodna pojačana kontrola u prodavnicama – dodala je ona.

