Srbija

"DOBRA MERA, POGOTOVO ZA NAS PENZIONERE!" Novosađani zadovoljni novim cenama - Potrebna stroža kontrola trgovaca (VIDEO)

Zdravko Grumić

01. 09. 2025. u 15:06

NIŽIM cenama niza artikala, koje smo konstatovali i u novosadskim prodavnicama, zadovoljni su sagovornici „Novosti“ u Novom Sadu koji pozdravljaju tu državnu uredbu istovremeno ističući da bi inspekcijska kontrola sprovođenja ove mere trebalo da bude odlučna i stroga.

ДОБРА МЕРА, ПОГОТОВО ЗА НАС ПЕНЗИОНЕРЕ! Новосађани задовољни новим ценама - Потребна строжа контрола трговаца (ВИДЕО)

Z. Grumić

- Mislim da je ova akcija Vlade Srbije o smanjenju marži u trgovini veoma dobra, pogotovo za nas penzionere – izjavio je „Novostima“ Borislav Krejić naglasivši da je prilikom današnje uobičajene kupovine prehrambenih proizvoda potrošio manje novca nego do sada.

Pojedini potrošači došli su da „ciljano pazare“ po nekoliko proizvoda čije je pojeftinjenje najavljeno i kako ističu, zadovoljni su time što su trgovci ispoštovali ono što je dogovoreno.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Evo ovde u jednom od „Univereksportovih“ marketa vidimo da je, na primer, „Nekstov“ voćni sok „femili-miks“ u tetrapaku pojeftinio je sa 199 dinara na 176 dinara dok manja boca deterdženta za suđe „feri“ košta 384 dinara umesto 431 dinar, koliko je iznosila krajem protekle sedmice – kaže za „Novosti“ Novosađanka, takođe penzionerka.

I naša druga sagovornica pozdravlja akciju sniženja cena ali napominje da u nekoj drugoj prehrambenoj prodavnici, ne želeći da navede kojoj, nameravala da kupi jestivo ulje po nižoj ceni ali se iznenadila da je ono bilo čak i koji dinar skuplje nego ranije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Bojim se da će trgovci opet naći načina da nekako izigraju ovu meru i zato je neophodna pojačana kontrola u prodavnicama – dodala je ona.

BONUS VIDEO:

ALEKSANDAR VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANjE! Cene manje između 10 i 20%!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SOBA SEĆANJA NA FAMILIJU, PRUGU I RATNE HEROJE: Neobičan privatni muzej u Ćelijama kod Lajkovca sa 3.000 eksponata otvorila je Vera Popović
Srbija

0 1

SOBA SEĆANJA NA FAMILIJU, PRUGU I RATNE HEROJE: Neobičan privatni muzej u Ćelijama kod Lajkovca sa 3.000 eksponata otvorila je Vera Popović

U ĆELIJAMA kod Lajkovca, u zaseoku Vreline pored Ibarske magistrale, Vera Popović (77) je u kući na očevini oformila muzej sa više od 3.000 eksponata, vezanih za njenu familiju, rodno selo, ali i čuvenu Kolubarsku bitku, koja je vođena i na obližnjem Vrače-brdu. U sobi, u prizemlju, Vera je sabrala sve što je pronašla u zaostavštini svojih roditelja, u starim kutijama, na tavanu, te iznela na svetlost dana.

31. 08. 2025. u 12:30

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava

DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava