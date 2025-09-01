ZATVARANJE NADVOŽNJAKA: Izmena režima saobraćaja u Smederevu počinje da važi od 6. septembra
NADVOŽNjAK kod Zelene pijace u Smederevu, preko kojeg svakodnevno pređe na stotine vozila i čiji je vek trajanja na izmaku, od predstojećeg vikenda biće zatvoren za saobraćaj.
Kako je saopšteno iz JP "Urbanizam", ova mera stupa na snagu od 6. septembra, a - iako nije precizirano do kada će trajati - pretpostavlja se da će prelaz na ovom mestu biti moguć tek kada se sazida novi most.
Podsetimo, oštećenja nadvožnjaka izgrađenog 1979, po ocenama stručnjaka, nije moguće sanirati, jer je i u izveštaju Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu navedeno da su gotovo svi elementi zahvaćeni površinskom ili dubinskom korozijom. Nosivost i stabilnost značajno su umanjene u odnosu na projekat, pa je krajem marta bilo zabranjen kretanje pešaka, a vozila su mogla preko samo u skladu sa novim ograničenjima. Nažalost, to je retko ko poštovao, a sada je najavljena i javna debata o izgledu budućeg mosta, tim pre što postojeći nadvožnjak nije evidentiran u Katastru nepokretnosti, nema ni dozvolu za gradnju, ni upotrebnu dozvolu, a nejasno je i vlasništvo zemljišta ispod njega.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)