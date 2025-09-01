ZATVARANJE NADVOŽNJAKA: Izmena režima saobraćaja u Smederevu počinje da važi od 6. septembra

NADVOŽNjAK kod Zelene pijace u Smederevu, preko kojeg svakodnevno pređe na stotine vozila i čiji je vek trajanja na izmaku, od predstojećeg vikenda biće zatvoren za saobraćaj.

Foto: N. Živanović

Kako je saopšteno iz JP "Urbanizam", ova mera stupa na snagu od 6. septembra, a - iako nije precizirano do kada će trajati - pretpostavlja se da će prelaz na ovom mestu biti moguć tek kada se sazida novi most.

Podsetimo, oštećenja nadvožnjaka izgrađenog 1979, po ocenama stručnjaka, nije moguće sanirati, jer je i u izveštaju Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu navedeno da su gotovo svi elementi zahvaćeni površinskom ili dubinskom korozijom. Nosivost i stabilnost značajno su umanjene u odnosu na projekat, pa je krajem marta bilo zabranjen kretanje pešaka, a vozila su mogla preko samo u skladu sa novim ograničenjima. Nažalost, to je retko ko poštovao, a sada je najavljena i javna debata o izgledu budućeg mosta, tim pre što postojeći nadvožnjak nije evidentiran u Katastru nepokretnosti, nema ni dozvolu za gradnju, ni upotrebnu dozvolu, a nejasno je i vlasništvo zemljišta ispod njega.