Srbija

POMOĆ VOZAČIMA: Na zatvorenim parkinzima postavljeni info-paneli

Dušanka Novković

11. 08. 2025. u 10:17

POŽAREVAC - Na zatvorenim parkiralištima u Požarevcu postavljeni su savremeni LED informativni paneli, koji vozačima prikazuju broj slobodnih mesta u realnom vremenu.

ПОМОЋ ВОЗАЧИМА: На затвореним паркинзима постављени инфо-панели

D.N.

Njihov broj označava se zelenom bojom, dok se crvenom vozači upozoravaju kada je ostalo manje od pet mesta. Pored naziva parkirališta, na panelima je istaknuto i radno vreme, dok se po potrebi prikazuju i dodatne servisne informacije, poput obaveštenja o besplatnom parkiranju tokom praznika i drugim važnim podacima za korisnike.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!