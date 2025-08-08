SANACIJA OBALE I KORITA: U toku radovi na Ibru u centru Kraljeva

Nedaleko od „Glavčićevg mosta“ preko Ibra u centru Kraljeva u toku je sanacija oštećenja na obaloutvrdi izazvanih udarima nabujule reke minulih godina, kao i radovi na uređenju rečnog korita.

G.Šljivić

Sanacija se obavlja na obaloutvrdi leve obale Ibra, u sklopu redovnog održavanja vodoprivrednih objekata i unapređenja sistema zaštite, a izvođaču radova, kako saznajemo, pogoduje trenutni nizak vodostaj.

G.Šljivić

- Primetili smo nekoliko kritičnih mesta i to je sanirano sa 600 kubika kamena obaloutvrde i sa oko 150 kvdrtnih metara obloge u kosini - kaže Miloš Batalo iz JVP „Srbijavode“. - Osim toga, obavlja se uklanjanje rečnog materijala nataloženog nakon poplava prethodnih godina kako bismo smanjili uticaj bočne erozije koja degradaciono utiče na obe obale.