Srbija

SANACIJA OBALE I KORITA: U toku radovi na Ibru u centru Kraljeva

Goran Ćirović

08. 08. 2025. u 10:48

Nedaleko od „Glavčićevg mosta“ preko Ibra u centru Kraljeva u toku je sanacija oštećenja na obaloutvrdi izazvanih udarima nabujule reke minulih godina, kao i radovi na uređenju rečnog korita.

G.Šljivić

Sanacija se obavlja na obaloutvrdi leve obale Ibra, u sklopu redovnog održavanja vodoprivrednih objekata i unapređenja sistema zaštite, a izvođaču radova, kako saznajemo, pogoduje trenutni nizak vodostaj.

G.Šljivić

 

- Primetili smo nekoliko kritičnih mesta i to je sanirano sa 600 kubika kamena obaloutvrde i sa oko 150 kvdrtnih metara obloge u kosini - kaže Miloš Batalo iz JVP „Srbijavode“. - Osim toga, obavlja se uklanjanje rečnog materijala nataloženog nakon poplava prethodnih godina kako bismo smanjili uticaj bočne erozije koja degradaciono utiče na obe obale.

