OTKRIJTE PROŠLOST DOŽIVITE PRIČU: Predavanje i radionica kaligrafije u smederevskom muzeju

Jelena Ilić

07. 08. 2025. u 11:25

Muzej Smederevu organizuje danas radionicu kaligrafije i predavanje pod nazivom „Pismo i moć“.

ОТКРИЈТЕ ПРОШЛОСТ ДОЖИВИТЕ ПРИЧУ: Предавање и радионица калиграфије у смедеревском музеју

foto: Muzej u Smederevu

Kroz program „ Otkrijte prošlost-doživite priču“ publiku će voditi  Tatjana Gačpar, muzejska savetnica i Milan Marković, viši kustos, a početak je zakazan za 19 časova.

Ovo je jedan od programa koje smederevski Muzej organizuje tokom manifestacije „Leto u Muzeju“.

