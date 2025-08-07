OTKRIJTE PROŠLOST DOŽIVITE PRIČU: Predavanje i radionica kaligrafije u smederevskom muzeju

Muzej Smederevu organizuje danas radionicu kaligrafije i predavanje pod nazivom „Pismo i moć“.

foto: Muzej u Smederevu

Kroz program „ Otkrijte prošlost-doživite priču“ publiku će voditi Tatjana Gačpar, muzejska savetnica i Milan Marković, viši kustos, a početak je zakazan za 19 časova.

Ovo je jedan od programa koje smederevski Muzej organizuje tokom manifestacije „Leto u Muzeju“.