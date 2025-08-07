Srbija

OBNOVA TOPLOVODA: U planu radovi u gradskom parku i pasažu „Parma“

Dušanka Novković

07. 08. 2025. u 10:29

POŽAREVAC - JP „Toplifikacija“ u Požarevcu pokrenulo je postupak javne nabavke za izvođenje radova na sistemu daljinskog grejanja kroz gradski park i pasaž „Parma“.

ОБНОВА ТОПЛОВОДА: У плану радови у градском парку и пасажу „Парма“

D.N.

U planu su građevinski i mašinski radovi na obnovi dela primarne mreže, koji će se sprovoditi u nekoliko faza. Vrednost javne nabavke procenjena je na pet miliona dinara, bez uračunatog poreza.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina
Srbija

0 0

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina

NA Trgu slobode u centru Zrenjanina,  otvoreno je prvo „Zanatsko selo“ posvećeno starim i umetničkim zanatima, koje publici predstavljaju lokalni izlagači i edukatori, sertifikovane zanatlije, koji se bave različitim starim zanatima, kao što su pletilje, voskari, tkači, užari, opančari, pirografi.

07. 08. 2025. u 09:29

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda