Srbija

TRAŽI SE IZVOĐAČ RADOVA: U Požarevcu obnavljaju dva železnička nadvožnjaka

Dušanka Novković

07. 08. 2025. u 10:25

POŽAREVAC - Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za sanaciju dva nadvožnjaka na gradskom području.

ТРАЖИ СЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА: У Пожаревцу обнављају два железничка надвожњака

D.N.

Jedan se nalazi u Ulici Bože Dimitrijevića, a drugi u Hajduk-Veljkovoj i ispod oba prolazi železnička pruga Požarevac-Majdanpek. U planu je kompletna obnova ovih nadvožnjaka, uz postavljanje nove ograde i sistema za odvođenje atmosferskih voda. Vrednost javne nabavke procenjena je na četiri miliona dinara, bez uračunatog poreza.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina
Srbija

0 0

ZANATSKO SELO: Otvoreno u centru Zrenjanina

NA Trgu slobode u centru Zrenjanina,  otvoreno je prvo „Zanatsko selo“ posvećeno starim i umetničkim zanatima, koje publici predstavljaju lokalni izlagači i edukatori, sertifikovane zanatlije, koji se bave različitim starim zanatima, kao što su pletilje, voskari, tkači, užari, opančari, pirografi.

07. 08. 2025. u 09:29

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)