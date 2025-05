ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U utorak, 13. maja, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 14 sati, u Požarevcu struju neće imati Sarajevska i Ulica bratstva-jedinstva od broja 110 prema gradu, pa do broja 89, od 8 do 15 trafo-oblast Sinjska, a od 8 do 15 naselje Bare. U periodu od 9 do 14 bez struje će ostati deo zaseoka Ceremošnja Plavčevo kod Kučeva, a od 9 do 12 deo Malog Crnića – trafo-oblasti 1, 2 i 4. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.