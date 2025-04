KUHINJA POMIRILA DVA NARODA: Sve više mladih Vojvođana zapošljava se u ugostiteljskim objektima na Jadranu

ĐORĐE Femić, momak iz Sivca, priseća se da mu pre tri godine, kad je polazio u Šibenik da tokom turističke sezone radi u ugostiteljstvu, niko nije rekao "srećno", nego su ga svi pitali: "Šta ćeš tamo?", a sad ga, kaže, ti isti zovu sa molbom da im pomogne da i oni tamo nađu posao.

Za njim su ubrzo pošla dva drugara, a uskoro će im se u Šibeniku pridružiti još jedna ekipa iz Sivca, koja će biti uposlena u tamošnjem hotelu. Procenjuje se da iz ovog sela, jednog od najvećih u Vojvodini, na Hrvatskom primorju u letnjoj sezoni radi dvadesetak mladih, a svake godine su, kažu, sve brojniji.

- U Šibeniku više nisam sezonac, nego kuvar tokom čitave godine, a u Sivcu provodim godišnji odmor. Zarada je od 1.300 pa do više od 2.000 evra, u zavisnosti od zalaganja, upornosti, energije i znanja. Uz dogovorenu platu, dobijaju se dodaci za redovan, minuli i rad praznicima, kao i stimulacije, a poslodavac plaća i stan u kolektivnom smeštaju i hranu - priča Đorđe.

"Igra rokenrol..." NAŠI radnici se, kaže Nemanja, u Poreču ne osećaju kao stranci ni po muzici, jer iz tamošnjih kafića čuju se Ceca i ostali naši narodnjaci. - A kad se naša ekipa iz picerije opusti, pustimo da nam svira "Igra rokenrol cela Jugoslavija" - smeje se Nemanja.

Pošto dobro zarađuje, kupio je sebi u Šibeniku automobil i uzeo stan u centru grada, koji plaća 200 evra mesečno.

- Stekao sam ovde puno prijatelja, čak ponekad pomislim da poznajem pola grada, jer volim da se družim sa ljudima i sve da obilazim. Odlazim na utakmice, jer stanujem blizu stadiona FK Šibenik, a imam i svoju ekipu s kojom igram fudbal - navodi naš sagovornik.

Svestan je, kaže, da mnoge ljude interesuje kako su radnici iz Srbije primljeni u Hrvatskoj, a to je, veli, daleko od uobičajenog targetiranja pripadnika dva naroda.

- Na radnom mestu ne osećam nikakvu razliku po nacionalnoj osnovi, niti sam ikad bilo gde doživeo neku neprijatnost. Smatram da kako se negde predstaviš i kojom energijom zračiš, tako ti se i vrati - ističe Đorđe.

To potvrđuje i Nemanja Cmiljanić, Sivčanin koji će ove godine, od aprila do oktobra, šestu sezonu provesti u Poreču, na Istarskom primorju, gde je u međuvremenu od konobara avanzovao do menadžera u piceriji, a u istom objektu poslednje tri godine zaposlena je, u šanku, i njegova supruga Gordana.

- Od 19 radnika u piceriji, osmoro nas je iz Srbije, jedan je domaći, a ostali su iz BiH, Makedonije, Nepala i Bangladeša. Inače, polovina radnika u restoranima u Poreču je iz naše zemlje. Plata je 1.500 evra, a ja, kao menadžer, zarađujem više. Uz to, svako bude posebno nagrađen za svoj trud i svi smo prijavljeni - napominje Nemanja.

Dvojica mladih vlasnika picerije, dodaje on, svakom radniku obezbeđuju gratis stan i hranu i automobil na korišćenje za sopstvene potrebe. Nemanja i Gordana stanuju u apartmanu iznad picerije, a ostali radnici u dva kolektivna smeštaja.

- Posao je naporan, posebno u špicu sezone, ali i pored toga svaki dan bude vremena i za odlazak na plažu - kaže Nemanja.

Profesor iz Francuske POSLODAVCI na Jadranu šalju sezonce, koji duže rade kod njih, na prekvalifikaciju za kuvara ili konobara. - Jedan od nas trojice koji smo došli ovamo je kvalifikovani kuvar, a nas dvojica smo u Šibeniku polagali razliku predmeta da bismo stekli to zvanje. Sad nas na poslu podučava profesor kulinarstva i šef kuhinje elitnog hotela u Francuskoj - kaže Đorđe.