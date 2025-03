DAMAMA U ČAST : Osmomartovska akcija Grada Novog Sada

POVODOM Međunarodnog dana žena, 8. marta, Grad Novi Sad je za subotu pripremio niz besplatnih programa za svoje sugrađanke.

S.B.





Radno vreme u subotu 8. marta za sve Muzeje i izložbe je od 9 do 17časova, osim za Zbirku strane umetnosti, koja radi od 10 do 18 časova.

Takođe, Kulturni centar Novog Sada (Katolička porta broj 5) je u Velikoj bioskopskoj sali za dame pripremio besplatne projekcije filmova „Luda ljubav” (jednog od kandidata za Zlatnu palmu) od 18.30 časova, kao i filma „Mi nemamo drugu zemlju”(ovenčanog Oskarom za najbolji dokumentarac) od 21.15 časova. Bioskopska sala ima 140 mesta, a karte se mogu preuzeti u petak ili u subotu na biletarnici KCNS od 15.30 časova ili rezervisati na broj 062/791-120.

Pored toga, „Atelje 61” organizuje besplatnu radionicu tkanja u „Distriktu“ za dame u subotu u periodu od 10 do 14 časova, a broj mesta nije ograničen.

JKP „Gradsko zelenilo“ će damama pokloniti 10 sezonskih ulaznica za „Štrand“. Kako još uvek nije krenula sezona izdavanja ulaznica, dobitnice će na „Štrandu" prvo podići poklon vaučere na osnovu kojih će moći da preuzmu besplatne ulaznice takođe na „Štrandu“, kada krene kupališna sezona. Isto tako, JKP „Zelenilo“ je pripremilo 100 komada sezonskog cveća koje će Novosađanke moći besplatno da preuzmu u cvećari „Narcis“ na Bulevaru Mihajla Pupina 11.

JP SPC „Vojvodina“ damama je obezbedio povodom 8. marta besplatan ulaz za bazen u građanskim smenama i to od 9 do 10.30, od 11.30 do 13, od 14 do 15.30, od 16.30 do 18 i od 19 do 20.30, časova, kao i za klizalište u smeni od 20 do 21.30 časova.

Besplatni sadržaji su simboličan gest kojima Grad Novi Sad čestita 8. mart. Žene su stub porodice i snaga društva, i Grad Novi Sad uz njih ide sigurnim korakom u bolju budućnost- kaže se u saopštenju Grada Novog Sada.