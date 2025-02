ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U utorak, 18. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Od 9 do 14 sati, povremeno će ostajati bez struje Toponica kod Malog Crnića, a od 8.30 do 12 potrošači u delu požarevačkih ulica Ratarska i Petra Pavlovića. U periodu od 8 do 8.30, sa mreže u Kostolcu biće isključen Trg bratstva-jedinstva 1,2,3,4, Pošta i sedište Gradske opštine, a od 8 do 14 naselja: Dvorište, Livec i Krivača kod Golupca. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.