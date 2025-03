ŽIVOT ISPUNJEN HUMANIZMOM, HODOĆAŠĆEM I MEDALJAMA: Dušan Obiđanović (72) iz Svilajnca razbija predrasude o penzionerima

PENZIONERSKI dani Dušana Obiđanovića Obiđana (72) iz Svilajnca nimalo ne nalikuju na svakodnevlje većine penzionera u celoj Srbiji.

Foto:Z.Gligorijević

Obiđanović svakog radnog dana trči 15 kilometara, potom u dvorištu dva sata vežba borilačke veštine i besplatno trenira karatiste iz Svilajnca i obližnjeg Žabara. Majstor je svih borilačkih veština i sportova, hodočašćem se bavi poslednjih desetak godina.

Prepešačio je čitavu Braničevsku, Šumadijsku i Nišku eparhiju, obilazio je i manastire po Makedoniji, a, kako sam kaže, "u inat bombama", za vreme NATO bombardovanja pešačio je do Republike Srpske. Do Čegra i nazad pešačio je sedam puta. Najduža relacija bila mu je do Hilandara, 1997. godine, povodom 800 godina Hilandara. Do ovog svetog mesta pešačio je 40 dana.

Bavi se i planinarenjem, član je Planinarskog društva "Kalafat" iz Niša, i ne postoji planina u bivšoj Jugoslaviji koju nije osvojio, a popeo se i na vrh Atosa.

- Bavio sam se svim sportovima, sve dok sebe nisam pronašao u boračkim sportovima. Prvu medalju dobio sam sedamdesetih godina prošlog veka kada sam osvojio treće mesto u borbama u karateu u nekadašnjoj Jugoslaviji. Sada ni sam ne znam koliko ih imam. Ali, siguran sam da sam jedini majstor borilačke veštine - srpske kuke i motike. Ako me neko napadne bilo kojim oružjem, ja mogu da se odbranim njima - šali se Obiđanović.

Bavi se i kolekcionarstvom DUŠAN Obiđanović je i umetnička duša. Piše pesme i aforizme, a bavi se i kolekcionarstvom. Ima kolekcije značaka, bedževa, amblema, bavi se filatelijom, sakuplja hemijske olovke" - Nije mi važna količina, već volim da imam raritete. Imam, na primer, komplet značaka sa Titovim likom i sedam sekretara SKOJ-a, što mislim da retko ko ima u Srbiji - ponosno će naš sagovornik.

Iako je rastrošio osmu deceniju i postio svaki post, naš sagovornik i dalje trči maratone i polumaratone. Polumaraton istrči za sat i 49 minuta, a lane je Beogradski maraton istrčao za 5 sati i 24 minuta. Poslednju pobedio ostvario je prošle godine u grupi veterana na polumaratonu na Čukarici. Obiđanović je četiri puta uzastopno, od 2003. do 2006. godine, proglašavan za najboljeg trenera Opštine Svilajnac, a 2008. godine dobio je počasno pismo "Velikog građanina Opštine Svilajnac" kao najveći humanista, jer je krv dao 120 puta.

Udarnik NAŠ sagovornik je bio veoma aktivan i dok je bio mlad. Gotovo da nema radne akcije u kojoj nije učestvovao i s kojih je doneo pregršt udarničkih značaka. Savez omladine nekadašnje Jugoslavije nagradio ga je putovanjem u Rusiju, kako bi tamo promovisao borilačke veštine i sport.

- Sve što radim je Božija volja. On je zaslužan za sve što sam u životu postigao i što ću postići u godinama koje dolaze - zaključuje Obiđanović.