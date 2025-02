UKRADENOM KARTICOM POKUŠAO DA PLATI RAČUN: Zbog krađe u pozorištu, u Kikindi uhapšen muškarac (60)

U službenim prostorijama Narodnog pozorišta u Kikindi danas pre podne dogodila se krađa kada je muškarac, stariji od 60 godina, ušao u dvorište, pa u prizemlje zgrade i počinio krađu.

Foto: R. Šegrt

On je iz zajedničke prostorije, koju svakodnevno koriste higijeničari i tahničari, sa čiviluka uzeo jaknu jedne čistačice u kojoj su bili novčanik sa ličnim dokumentima i novcem. Kako je ona kasnije rekla policiji, u novčaaniku su bila lična dokumenta, a osim njenih i platne kartice njenog muža, zbog čega je bila u velikoj panici.

Foto: R. Šegrt Ulaz u dvorište pozorišta

- Krađa se dogodila oko 9, 30 sati i to smo odmah prijavili policiji, koja je brzo reagovala. Kradljivac je brzo otkriven zahvaljujući snimcima sa kamera restorana sa kojim delimo dvorište. Iznenađeni smo ovom krađom, posebno i zbog toga, što su muškarca koji je to uradio prepoznali i neki naši zaposleni i začudili se kada su videli o kome je reč. On nije naša publika, ali je iz našeg komšiluka, iz Novih Kozaraca. O nestanku platnih kartica brzo su obaveštene i banke tako da su one odmah blokirane i kradljivac nije uspeo da ih iskoristi – ispričali su zaposleni u kikindskom pozorištu.

Sve ih je dodatno šokirala informacija da je muškarac koji je počinio krađu iz sela Novi Kozarci i da je odmah nakon krađe otišao u ugostiteljski objekat i ukradenom karticom pokušao da plati račun, ali nije uspeo, jer je već bila bokirana. Policija je vrlo brzo čistačici pozorišta vratila sva dokumenta, platne kartice i druge lične stvari.