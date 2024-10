U NIŠU POTISAM MEMORANDUM O NASTAVKU MODERNIZACIJE AERODROMA "KONSTANTIN VELIKI" Sve novo - od piste, do tornja i terminala

POTPISUJUĆI u ime države Srbije Memorandum o nastavku modernizaciji aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, istakao je da će partneri iz Kine uskoro započeti sanaciju piste, proširenje platforme, izgradnju staze za rulanje, rušenje stare zgrade Terminala i izgradnju nove, te "podizanje" novog kontrolnog tornja.

foto: J. Cosin

- Dosad je izgradnja nove zgrade Terminala i prateće infrastrukture koštala više od 30 miliona, a u drugu fazu modernizacije aerodroma biće uloženo još oko 140 miliona evra i ugovor će biti potpisan do kraja novembra - objasnio je Vesić. - Prioritet je sanacija poletno-sletne staze na kojoj ništa nije rađeno od osnivanja ove vazdušne luke, a kada budu završene sve planirane faze radova, imaćemo potpuno funkcionalan aerodrom.

Dodaje i da su za neke projekte već izdate građevinske dozvole, a uveren je i da će železnička infrastruktura dodatno povećati broj putnika...

- Verujem da je budućnost Niša ne samo putnički, već i kargo saobraćaj. Sada imamo više mesta za parkiranje kamiona, više mesta za parkiranje aviona, pa možemo da razvijamo i tu vrstu delatnostio. Što se tiče putnika, 2012. ovde ih je bilo 27.426, a lane čak 448.320, pa će "Er Srbija" veoma brzo uvesti još jedan komercijalni let iz Niša - precizirao je ministar, ističući da će brza pruga omogućiti da se do Beograda stiže za samo 100 minuta, do Skoplja i brže, pa grad na Nišavi u pravom smislu te reči postaje regionalni centar.

Li Ming, ambasador Kine u Srbiji, sa juga Srbije podsetio je da sve više kineskih putnika posećuje Niš, da je ovdašnji Univerzitet postao deo "porodice" instituta "Konfucije" i najavio da se kraj radova na niškom aerodromu očekuje do kraja 2027.

- Ovo je jedan od najvećih projekata ne samo naše lokalne samouprave, već i čitave države, pa Niš, poznat kao svojevrsna kapija između Istoka i Zapada, dobija aerodromski kompleks poput onih u evropskim zemljama. Zato danas možemo reći da aerodrom carskog imena vraća "krunu" carskom gradu - zaključio je gradonačelnik Dragoslav Pavlović.