BISTRIJE U CEVIMA PET GRADOVA: Prerada otpadnih voda u Zlatiborskom okrugu - Užicu, Arilju, Požegi, Kosjeriću i Ivanjici

PET gradova Zlatiborskog okruga, Užice, Arilje, Požega, Kosjerić i Ivanjica formirali su u aprilu 2022. godine Javno- komunalno preduzeće "Skrapež vode", čiji je najvažniji cilj izgradnja i upravljanje regionalnim Centralnim postrojenjem za preradu otpadnih voda (CPPOV) u Prijanovićima kod Požege, kao i manjim postrojenjima (PPOV) u Kosjeriću i Ivanjici. Prethodnih dana, vlada Srbije je saopštila da će se uskoro krenuti u realizaciju megaprojekta, koji predstavlja, kako je rečeno, "ulaganje u budućnost".

Skrapež vode/ N. Janković

- Ovo je ključni projekat za unapređenje životnog standarda i životne sredine. To nije samo ulaganje u infrastrukturu, već i u našu budućnost. Ministarstvo posvećeno radi na projektu, uključujući i prevazilaženje administrativnih prepreka, kako bi tenderi bili raspisani u najskorije moguće vreme - rekla je Anja Javor, pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Kompletna tehnička i tenderska dokumentacija za izvođenje radova trebalo je da bude završena prošle godine, a sada se očekuje da će se to dogoditi do kraja 2024.

Poteškoće zbog cene JEDNA od poteškoća u realizaciji je cena. Projektovana cena ovog poduhvata porasla je sa početnih 69 na 105 miliona evra u 2022. godini, a sadašnji iznos nije saopšten. Oko 80 odsto potrebnog novca obezbeđuje Evropska unija iz pristupnih IPA fondova.

- Plan je da se CPPOV gradi na pet hektara u Prijanovićima kod Požege. Na ovo postrojenje, magistralnim cevovodom biće povezani Užice, Požega i Arilje, dok će u Kosjeriću i Ivanjici biti izgrađena dva manja postrojenja. Cevovod će imati tri kraka: prvi dugačak 17 kilometara od Užica do crpne stanice Požega, drugi od Arilja do Požege dug 11 kilometara i treći dug kilometar od crpne stanice Požega do samog postrojenja u Prijanovićima - ranije je za "Novosti" objasnio Nebojša Lijeskić, direktor JKP "Skrapež vode". - Ambiciozan plan podrazumeva izbacivanje iz funkcije, "zacevljenje", svih postojećih kanalizacionih ispusta u reke Đetinju, Skrapež i Moravicu, kao i izgradnju kanalizacione mreže i kolektora u svim područjima gde je sada nema.

Krajnji ishod je da danas ekstremno ugrožene reke i vodotokovi, kao i zemljište u pomenutim gradovima i njihovoj okolini - budu čisti, prvi put posle više od jednog veka.