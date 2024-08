UMETNICI NA SVE STRANE: Tradicionalni "Strit art" festival u Kraljevu od 12. do 31. avgusta

Tradicionalni Festival alternativnih umetnosti "Strit art" održaće se na više lokacija u gradu na Ibru i to od 12. pa sve do 31. avgusta.

KC Ribnica

U organizaciji ovdašnjeg Kulturnog centra Ribnica najavljene su izložbe, berza i radionice stripa i grafita, izrada murala, predstava za decu i koncert, a program počinje u ponedeljak, 12. avgusta, otvaranjem izložbe "Zagor iz našeg sokaka".

KC Ribnica

- To je postavka originalnih crteža strip autora iz bivše Jugoslavije, originalnih tabli italijanskih autora, kao i kolekcionarskih primeraka posvećenih Bonelijevom junaku. Zbirka je nastala zahvaljujući ideji Miodraga Ivanovića Mikice i dobroj volji strip-crtača iz regiona. Originalne table deo su privatne kolekcije Svetozara Anđela iz Zrenjanina i Radovana Josifljevića iz Kraljeva – kaže Marija Grabovac, direktorka KC Ribnica.

KC Ribnica

Od 13. do 15. avgusta u dvorištu Francuske kuće održaće se radionica stripa, ilustracije i koncept-arta koju će voditi Vladimir Vesović, a svakog dana do 31. avgusta učenici kraljevačke Umetničke škole sa profesorkom Alisom Matović, kao i poznati muralisti i grafiteri, učestvovaće u izradi murala i grafita na više gradskih lokacija. Osim toga, planirane su i berza stripa "Menjaža je kulaža", kao i izložba radova "Art of beauty" Zorana Ćumure, poznatog modnog frizera, stiliste i modela.

- U centru Kraljeva, na Trgu srpskih ratnika, poslednje festivalske večeri 31. avusta biće upriličen koncert Konstrakte i benda Zemlja gruva – dodaje direktorka KC Ribnica naglašavajući da su i ove godine svi programi „Strit arta“ - besplatni.