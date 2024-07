ISKLJUČENJA STRUJE: U sredu i četvrtak radovi u Braničevskom okrugu

KUČEVO – U sredu i četvrtak, 17. i 18. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U sredu, od 7 do 13 sati, struju neće imati Kučevo, Turija, Rakova bara i Rakobarski vis. Narednog dana, od 6.30 do 15.30, u Požarevcu će sa mreže biti isključena Ulica Moše Pijade, leva strana od pruge do kapije Čačalica, desna strana od pruge do kasarne i prema depou Istorijskog arhiva i istražnog zatvora, sem zgrade “Stakloreklama“, Šeste ličke divizije i Požarevački partizanski odred do Lovćenske i Ljutice Bogdana.