OTVARA SE BAZEN SPORTSKOG CENTRA U SMEDEREVU : Prvi kupači od 14.juna

Bazen JP "Sportski centar Smederevo" počinje da radi u petak, 14.juna. Otvaranje je zakazano za 11 časova.

Sportski centar Smederevo

Jutarnja smena na bazenu je od 8 do 10 časova, dnevna od 11 do 19, i noćna od 20,30 do 23 sata.

Cene ulaznica iste su kao i prošle godine – 200 i 300 dinara u zavisnosti od smene.

Kako navode u JP Sportski centar, između dve sezone obavljeni su važni pripremni radovi na uređenju bazena i prostora oko njega, kako bi kupališna sezona bila bezbedna i uspešna.