Šok! Novak Đoković ne igra u Madridu

Srpski teniser Novak Đoković zvanično je saopštio putem društvene mreže Instagram da neće učestvovati na ovogodišnjem Mastersu u Madridu.

"Madride, nažalost ne mogu da se takmičim ove godine. Radim na oporavku kako bih se vratio što pre. Vidimo se uskoro", napisao je Đoković.

Đoković je u tri navrata podizao pehar na turniru u Madridu (2011, 2016, 2019).

