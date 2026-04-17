Šok! Novak Đoković ne igra u Madridu
Srpski teniser Novak Đoković zvanično je saopštio putem društvene mreže Instagram da neće učestvovati na ovogodišnjem Mastersu u Madridu.
"Madride, nažalost ne mogu da se takmičim ove godine. Radim na oporavku kako bih se vratio što pre. Vidimo se uskoro", napisao je Đoković.
Đoković je u tri navrata podizao pehar na turniru u Madridu (2011, 2016, 2019).
