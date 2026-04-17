Tenis

Šok! Novak Đoković ne igra u Madridu

Филип Милошевић

17. 04. 2026. u 12:15

Srpski teniser Novak Đoković zvanično je saopštio putem društvene mreže Instagram da neće učestvovati na ovogodišnjem Mastersu u Madridu.

Шок! Новак Ђоковић не игра у Мадриду

Foto> CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

"Madride, nažalost ne mogu da se takmičim ove godine. Radim na oporavku kako bih se vratio što pre. Vidimo se uskoro", napisao je Đoković.

Đoković je u tri navrata podizao pehar na turniru u Madridu (2011, 2016, 2019).

BONUS VIDEO: Pečat najboljeg - Koje rekorde sada juri Novak Đoković?

 

