Pao Mosadov veteran u Iranu: IRCG čisti zemlju od špijuna i separatista

IRANSKO Ministarstvo obaveštajnih poslova objavilo je hapšenje „veterana“ špijuna koji radi za izraelski režim, zajedno sa 15 članova separatističkih terorističkih grupa, nakon operacija u različitim provincijama.

Prema saopštenju objavljenom u subotu, u provinciji Ilam uhapšen je veteran špijun Mosada koji je prikupljao i slao obaveštajne podatke izraelskoj špijunskoj agenciji, a kasnije je, po naređenju svog rukovodioca, počeo da sarađuje sa monarhističkim grupama.

U provincijama Sistan i Baludžistan, pritvoren je operativni član separatističke terorističke grupe koji je prošao obuku u susednoj zemlji pre nego što je ušao u Iran da bi izvodio napade u blizini Zahedana.

U provinciji Gilan, uhapšena je tročlana teroristička ćelija, a u njihovom skrovištu pronađen je i ručno rađen minobacač.

U provinciji Lorestan, pritvorena je ćelija koju su činila dva muškarca i jedna žena. Primali su uplate u kriptovalutama od svoje grupe i napravili nekoliko bombi koje su ciljale kancelarije dva okružna guvernera.

U provinciji Zapadni Azerbejdžan, devet operativaca povezanih sa separatističkim terorističkim grupama uhapšeno je dok su planirali napade u skladu sa američko-izraelskim neprijateljskim planovima.

Obaveštajna organizacija Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) takođe je u saopštenju objavljenom u subotu objavila identifikaciju i uništenje nekoliko timova povezanih sa antirevolucionarnim grupama koje deluju u provincijama Kurdistan i Kermanšah.

Obaveštajna organizacija IRGC-a je saopštila da ove timove podržavaju Sjedinjene Države i izraelski režim i da su nastojali da pripreme teren za neprijateljski vojni napad na Iran sa zapada.

Vlasti su uhapsile jedanaest osoba, dok je jedan osumnjičeni neutralisan. Snage bezbednosti su takođe zaplenile osam RPG bacača i preko dve hiljade metaka municije.

U posebnoj obaveštajnoj operaciji, snage IRGC-a su napale bazu koja pripada terorističkoj grupi u regionu Iračkog Kurdistana, otkrivši devedeset detonatora bombi, osamnaest ručnih granata, pet minobacačkih granata, 1.253 metaka raznih vrsta municije, šest puškastih granata i uređaje za radio-komunikaciju.

Obaveštajna organizacija IRGC-a u provinciji Kermanšah sprovela je tajne operacije koje su rezultirale identifikacijom i hapšenjem 155 agenata povezanih sa antirevolucionarnim grupama.

U Kermanšahu je uhapšeno 144 osobe u nekoliko timova pod optužbom za ilegalnu trgovinu oružjem, a konfiskovano je sedamnaest komada oružja i 1.200 metaka municije.



Konačno, identifikovano je i uhapšeno sedam separatističkih elemenata aktivno uključenih u proizvodnju improvizovanih eksplozivnih naprava i kupovinu ilegalnog oružja usmerenog na vladine i vojne objekte.

Hapšenja su usledila nakon najnovijeg talasa ničim izazvane agresije SAD i Izraela protiv Islamske Republike, koji je počeo krajem februara.

Vlasti su naglasile važnost javne budnosti, napominjući da brzo prijavljivanje sumnjivih aktivnosti policijskom centru za hitne slučajeve pomaže u sprečavanju bilo kakvih destruktivnih aktivnosti i akcija usmerenih na širenje nesigurnosti.

Obaveštajne službe zemlje i snage za sprovođenje zakona privele su brojne subverzivne elemente usred agresije, dok su se Oružane snage Islamske Republike suprotstavile agresorima talasima odlučnih i uspešnih uzvratnih udara.

presstv.ir

