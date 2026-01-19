Tenis

DRAMA U MELBURNU! Crnogorku u kolicima izveli sa Australijan opena

19. 01. 2026. u 09:48

Teška povreda na Australijan openu...

Foto: Profimedia

Marina Stakušić, kanadska igračica crnogorskog porekla morala je da preda meč prvog kola Australijan opena zbog teške povrede.

Kanađanka je u kvalifikacijama za prvi grend slem sezone savladala Teodoru Kostović, a u prvom kolu rivalka joj je bila Priscil Hon.

Foto: Profimedia

 

Meč je ušao duboko u treći set, bilo je izjednačeno, 3:3, a onda se dogodila teška povreda Stakušićeve.

Pala je na 3:3 zbog povrede kolena i već tada je bilo jasno da će teško završiti meč. Posle medicinske pomoći pokušala je da nastavi, ali bilo je to ogromno mučenje, pa je Hon došla vrlo brzo na 5:3.

Stakušićeva je tada odlučila da preda meč, a ozbiljnosti povrede govori i činjenica da je morala da napusti teren u kolicima.

