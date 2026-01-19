DRAMA U MELBURNU! Crnogorku u kolicima izveli sa Australijan opena
Teška povreda na Australijan openu...
Marina Stakušić, kanadska igračica crnogorskog porekla morala je da preda meč prvog kola Australijan opena zbog teške povrede.
Kanađanka je u kvalifikacijama za prvi grend slem sezone savladala Teodoru Kostović, a u prvom kolu rivalka joj je bila Priscil Hon.
Meč je ušao duboko u treći set, bilo je izjednačeno, 3:3, a onda se dogodila teška povreda Stakušićeve.
Pala je na 3:3 zbog povrede kolena i već tada je bilo jasno da će teško završiti meč. Posle medicinske pomoći pokušala je da nastavi, ali bilo je to ogromno mučenje, pa je Hon došla vrlo brzo na 5:3.
Stakušićeva je tada odlučila da preda meč, a ozbiljnosti povrede govori i činjenica da je morala da napusti teren u kolicima.
