DRAMA U MELBURNU! Crnogorku u kolicima izveli sa Australijan opena

Teška povreda na Australijan openu...

Foto: Profimedia

Marina Stakušić, kanadska igračica crnogorskog porekla morala je da preda meč prvog kola Australijan opena zbog teške povrede.

Kanađanka je u kvalifikacijama za prvi grend slem sezone savladala Teodoru Kostović, a u prvom kolu rivalka joj je bila Priscil Hon.

Foto: Profimedia

Meč je ušao duboko u treći set, bilo je izjednačeno, 3:3, a onda se dogodila teška povreda Stakušićeve.

🇨🇦(Q)Marina Stakusic can no longer continue. She gave it her all but could barley move out there. Intense battle from both players.



Classy from 🇦🇺Priscilla Hon to be there consoling Marina. The Aussie WC is into round two as another Canadian drops due to injury. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/E1wre0cS89 — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) January 19, 2026

Pala je na 3:3 zbog povrede kolena i već tada je bilo jasno da će teško završiti meč. Posle medicinske pomoći pokušala je da nastavi, ali bilo je to ogromno mučenje, pa je Hon došla vrlo brzo na 5:3.

Stakušićeva je tada odlučila da preda meč, a ozbiljnosti povrede govori i činjenica da je morala da napusti teren u kolicima.

