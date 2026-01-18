Tenis

KAKVA LUDNICA NA AUSTRALIJAN OPENU: Padanje u nesvest na terenu, a potom anonimus dobio apsolutnog favorita (FOTO/VIDEO)

Новости онлајн

18. 01. 2026. u 10:13

MALO ko je očekivao ovakav epilog u meču 11. teniserke sveta i 112. plasirane igračice na VTA listi.

КАКВА ЛУДНИЦА НА АУСТРАЛИЈАН ОПЕНУ: Падање у несвест на терену, а потом анонимус добио апсолутног фаворита (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Depositphotos

Kvalifikantkinja iz Rusije Zejnep Sonmez napravila je veliki podvig na početku Australijan opena. Ona je kao 112. teniserka planete savladala Ruskinju Ekatarinu Aleksandrovu (11)

Turkinja je uspela da slavi nakon velike borbe koja je trajala dva i po sata rezultatom  5:7, 4:6, 6:4.

U prvom setu prepunom brejkova, Turkinja je imala jedan više. 

Uloge se potpuno zamenile u drugom setu u preslikanoj situaciji. Isti takav, bio je i set odluke. 

Sonmez je iskoristila četvrtu meč loptu. 

O tome po kakvom se vremenu igrao meč najbolje govori i slika da je sakupljačica lopti u jednom trenutku pala u nesvest, Turkinja je odmah pritrčala da joj pomogne da dođe sebi. 

Foto: ФОТО: Танјуг/АП

FOTO: Tanjug/AP

