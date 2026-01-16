"NAŽALOST, NAKON RAZGOVORA SA DOKTOROM..." Miljenik domaće publike povukao se sa Australijan opena
Domaći teniser objavio je da se povlači sa Australijan opena.
Australijanac Tanasis Kokinakis objavio je u četvrtak da se povlači sa Australijan opena u singl konkurenciji.
-Nažalost, nakon razgovora sa mojim timom i lekarima, doneo sam odluku da se povučem sa singla na Australijan openu. Posle neverovatno teške godine, ovo je bio turnir kojem sam se najviše radovao, ali još uvek nisam spreman. Svakog dana činim sve što mogu da se vratim na 100 odsto.
Tanasis Kokinakis je prošle nedelje odigrao svoj prvi singl meč posle skoro godinu dana na turniru u Adelejdu, gde je pobedio Sebastjana Kordu u taj-brejku odlučujućeg seta.
Međutim, tokom celog meča, Australijanac je imao problema sa desnim ramenom, što je posledica operacije grudnog mišića prošlog februara. U sredu se povukao sa turnira u Adelejdu.
