RUS JE ŠOKIRAO TENISKI SVET! "Rafael Nadal i Rodžer Federer su Bogovi, a ostali samo normalni teniseri"

ZNALI smo da mu "sve ovce nisu na broju", ali da je ovoliko lud to je šokiralo ne samo Srbiju već teniski svet.

FOTO: Tanjug/AP

Rus Aleksandar Bublik, koji igra pod zastavom Kazahstana stalna je mušterija medija širom sveta, pošto je poznat po svojim ispadima.

Daleko od toga da je loš teniser, pošto mu je 2025. godina bila godina iz snova, završio je kao 11. na ATP listi osvojio četiri titule, api na kraju je morao sve da pokvari, odnosno da mu se smeje ceo svet.

Naime, Bublik je napravio idealnog teniser koji igra za Kazahstan bez Rafaela Nadala i Rodžera Federera, koji su za njega teniski Bogovi, a ostali su samo normalni teniseri, pa nema sumnje da će ova izjava podići prašinu.

Aleksandar kao da ne zna ko je teniski GOAT sa najviše gren slem titula, beskonačno provedenim nedeljama na prvom mestu ATP liste i skoro da nema podatak u kome orginalni teniski Bog Novak Đoković nije najbolji na svetu.

FOTO: Tanjug/AP

Ali, Rus, odnosno Kazahtsanac ni on ne zna šta je misli totalno drugačije. Pa je tako sastavio igrača na sledeći način:

- Najbolji servis ima Džon Izner, ritern - Novak Đoković, a kada su ga pitali za forhend, rekao je:

- Hajde da ostanemo kod normalnih tenisera, a ne bogova tenisa. Rekao bih Žoao Fonseka, mnogo mi se dopada njegov forhend. Danil Medvedev ima najbolji bekhend, volej Hubert Hurkač, rad nogu Janik Siner, dok je kod mentalne snage Bublik imao malo pojašnjene.

- Da se ne ponavljam. Karlos Alkaraz je veoma otporan.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu