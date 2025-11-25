TENISKI SVET JE ZATEČEN! "Novak Đoković je u penziji". Da li je to najveći Srbinov rival otkrio nešto što niko ne zna?

NOVAK Đoković trenutno je uzeo zasluženu pauzu posle još jedne uspešne sezone, kako bi napunio baterije za Australijan open.

Iako u poznim teniskim godinama još uvek se nadamo da Nole na njemu omiljenom gren slemu u Melburnu može uvek da priredi neku senzaciju.

Međutim, bivši španski teniser Rafael Nadal je u velikom intervjuu za španski "Movistar TV" u emisiji "Universo Valdano" pričao o rivalstvu sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom i najavio nešto što je zaprepastilo teniski svet.

Rafi se otelo i ispričao da je Novak Đoković takođe završio karijeru što kao što znamo nije tačno, ali možda kralj šljake zna nešto što niko sem Srbina ne zna.

- Prolaziš kroz faze kroz karijeru... Kada si mlađi, sve doživljavaš mnogo intenzivnije. S godinama, stvari se smiruju...", rekao je Nadal kada mu se omakla greška, da li slučajno ili namerno:

- Pozitivno u našoj eri je što smo završili karijere i možemo zajedno otići na večeru bez ikakvih problema. To je nešto na šta treba biti ponosan. Takmičili smo se za najvažnije stvari, ali nismo ih dovodili do krajnjih granica. Rivalstvo je ipak ostalo na terenu, a lični odnosi uvek su bili zasnovani na poštovanju, divljenju i čak određenom prijateljstvu prema rivalima - rekao je Nadal i uneo crv sumnje.

Objasnio je zatim Rafael Nadal i da je mnogo teško bilo njegovoj generaciji da "podigne tenis" nakon jedne ere u kojoj je dominirao Pit Sampras.

- Dolazili smo iz Samprasove ere, koji je imao 14 grend slemova. Normalno je da je neko iz naše generacije, kada bi stigao do 14, pomislio da je dostigao maksimum. Mi, pošto smo trojica, a ne dvojica, nismo imali prostora za opuštanje", rekao je Nadal pa "prozvao" Sinera i Alkaraza koji preskaču turnire.

- Nikada se nismo prestajali izazivati međusobno. Nije bilo prostora da odustaneš od turnira. To je veličina naše epohe. Uvek smo bili u završnim rundama, takmičeći se za najvažnije turnire. Ne mislim da bi jedan igrač sam mogao da to postigne. Svet evoluira i stil igre je malo drugačiji. Igra se jače, servira se jače. I dalje verujem u intuiciju, a ne u igru kao robot, pokušavajući da predvidiš prema statistikama. To je nešto o čemu sam razgovarao sa Federerom i njemu se nije sviđalo da ima previše informacija", zaključio je on.

