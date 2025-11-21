STEFANE, NEMOJ TO DA RADIŠ! Sin Novaka Đokovića dobio neočekivanu poruku i to od koga

NOVAK Đoković je na zalsku karijere pitanje je dana kada će najbolji na svetu reći zbogom tenisu, a ceo svet se pita da li će njegov sin Stefan krenuti tatinim stopama.

O tome je čak pričao i sam Novak, a sada se teniski trener Patrik Muratoglu osvrnuo se na nedavnu izjavu najboljeg na svetu po pitanju potencijalne karijere svog sina, Stefana.

Podsećanja radi, Đoković je tom prilikom kazao da Stefanu želi da bude otac, a ne trener – kada bi on krenuo ozbiljno da se bavi tenisom – i to je po Muratogluu dobar stav.

- Kada Novak Đoković kaže da želi da bude otac svom sinu, a ne njegov trener, on zapravo pogađa suštinu najvećeg izazova svakog roditelja u sportu: znati gde je granica. Većina roditelja je pređe, a da toga nije ni svesna. Prošle nedelje, u podkastu Pirsa Morgana, Novak Đoković izgovorio je nešto neverovatno mudro o svom sinu, koji ima 'dobre teniske gene' i veliku strast prema sportu: 'Želim da mu budem otac. Ne želim da mu budem trener'. I mislim da to treba da čuje svaki roditelj čije se dete bavi sportom", poručio je Muratoglu.

Teško je kada ti je otac najbolji u istoriji.

- Sve što je Novak rekao ima savršenog smisla. Kada bih davao savet njegovom sinu, nikada mu ne bih preporučio da pokuša da postane profesionalni teniser. Ne zato što nije talentovan, već zato što je planina koju mora da se popne gotovo nerealna. Ronaldov sin ima isti problem. Kada ti je otac najbolji u istoriji, najbolji fudbaler svih vremena, nemoguće je da ne izgledaš lošije u poređenju s njim. Zašto birati put na kojem će te poređenje pratiti svakog dana?"

Najvažnije je verovati i pružiti podršku detetu.

- Postoji milion načina da uspeš u životu, ne samo tenis — i ne bi to trebalo da kažem kao teniski trener, ali istina je. Ako, ipak, Novakov sin izabere ovaj put, onda je Novakova filozofija potpuno ispravna: pružiti mu 100% podrške. Verovati u njega. Biti uz njega. Ali ga ne trenirati. Naravno, postoje izuzeci — ali upravo zato se i zovu izuzeci. To je misija svakog roditelja. Jer treniranje nije isto što i podrška. Treniranje znači da i ti sam ulaziš u arenu. A većina roditelja koji treniraju svoju decu ne rade to zbog dece, već zato što žele da i sami budu deo priče. Ali nisu obučeni za to. Nemaju distancu, iskustvo niti emotivnu odvojenost koja je potrebna."

Srđan Đoković je u ranoj fazi Novakove karijere bio veoma uključen.

- Novak to zna bolje od bilo koga. Njegov otac je bio izuzetno uključen u početku njegove karijere. U jednom trenutku, Novak je morao da mu kaže: 'Molim te, povuci se. Moram sam da se izgradim kao osoba. Trebaš mi kao otac, ne kao trener'. I tu sve može da postane opasno. Kada igrač izgubi — a to se stalno dešava — emotivna negativnost se deli. Nema tampon-zone. To svakodnevno oštećuje odnos. A veza između roditelja i deteta je beskrajno važnija od bilo kog teniskog rezultata".

Muratoglu nikad nije trenirao svoju decu.

- I sam sam to proživeo: moja deca igraju tenis i vrlo rano sam odlučio da ih nikada neću trenirati. Ne zato što ne znam kako, već zato što to nije ono što im treba od mene. Potrebni su im emocionalna stabilnost, bezuslovna podrška i vera. A Novak će svom sinu pomoći na drugi, daleko pametniji način: tako što će oko njega izabrati prave ljude. Najbolje trenere. Najbolje kondicione stručnjake. Najbolje okruženje. Jer on poznaje ovaj sport bolje od svih — i baš tako može najviše da pomogne. Na kraju dana, uloga roditelja u sportu je jednostavna: biti sigurno mesto — ne izvor pritiska - zaključio je Muratoglu.

