PALO POMIRENJE! Ana Ivanović i Novak Đoković uhvaćeni zajedno u noćnom provodu

Новости онлине

17. 11. 2025. u 13:43

Godinama se spekulisalo i nagađalo o odnosu Novaka Đokovića i Ane Ivanović, a mnogi su se pitali da li su se posvađali s obzirom da ih dugi niz godina niko nije mogao videti zajedno u društvu.

Foto: Profimedia

Dvoje nekadašnjih najboljih mladih tenisera iz Srbije snimljeni su zajedno tokom večernjeg izlaska u Beogradu, što je mnoge iznenadilo, piše "Blic".

Ana Ivanović se ovih dana nalazi u Srbiji i sinoć je, u društvu prijatelja, svratila u jedan poznati beogradski lokal. U opuštenoj atmosferi, uz muziku i razgovor, u kasnim satima im se priključio i Novak Đoković. Njih dvoje su igrali, smejali se i vodili živ razgovor.

Njihove karijere rasle su gotovo paralelno, s obzirom da su gotovo u isto vreme zakoračili na teniske terene i zajedno stasavali kroz juniorske turnire. 

Iako su u jednom periodu bili nerazdvojni, život ih je kasnije odveo različitim stazama, a spekulisalo se i da je između njih došlo do svađe, s obzirom da se Ana nije pojavila na Novakovoj svadbi, kao ni on na njenoj.

Foto: Arhiva Novosti/N. Paraušić

 

Uprkos svim nagađanjima oni su ovek imali samo najlepše reči jedno o drugome.

-Zajedno smo odrasli u Srbiji, otprilike u isto vreme počeli smo da treniramo tenis. Imali smo desetak godina i nastupali na malim turnirima u našoj zemlji… Kasnije smo postali vrlo bliski prijatelji. S godinama on je imao svoj put, a ja svoj. Ono što je Novak postigao zaista je neverovatno. Vreme je na njegovoj strani i sigurna sam da bi mogao da završi karijeru sa najviše osvojenih grend slem titula - ispričala je Ana svojevremeno u jednom intervjuu.

U javnosti su se svojevremeno provlačile priče o tome da je njihov odnos zahladneo, navodno, zbog Anine nekadašnje veze sa Markom Stilitanom, prijateljem Novaka Đokovića, koji ih je zapravo i upoznao. Pošto ta romansa nije dugo trajala, javnost je nagađala da je upravo taj raskid doveo do udaljavanja Ane i Novaka, budući da je, navodno, Novak ostao blizak sa Markom i nakon što je Ana stavila tačku na vezu.

Fudbal
