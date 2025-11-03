Tenis

KAKAV START TENISKE GODINE! Siner i Alkaraz u januaru igraju egzibicioni meč u Južnoj Koreji

Новости онлине

03. 11. 2025. u 13:14

Italijanski teniser Janik Siner i Španac Karlos Alkaraz odigraće 10. januara naredne godine egzibicioni meč u Inčonu u Južnoj Koreji, saopštili su organizatori, preneo je danas Bi-Bi-Si.

КАКАВ СТАРТ ТЕНИСКЕ ГОДИНЕ! Синер и Алкараз у јануару играју егзибициони меч у Јужној Кореји

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

"Za ljubitelje tenisa u Južnoj Koreji ovo će da bude prva prilika da uživo vide duel dvojice najboljih svetskih igrača", navodi se u saopštenju organizatora.

Siner je danas zvanično preuzeo prvo mesto na ATP listi, dok se Alkaraz nalazi na drugoj poziciji liste najboljih tenisera sveta.

Britanski mediji podsećaju da će duel između Sinera i Alkaraza biti odigran osam dana pre početka prvog grend slem turnira u sezoni Australijan opena, koji startuje 18. januara 2026.

Italijanski i španski teniser su odigrali 15 međusobnih duela u karijeri, a Alkaraz vodi 10:5 u pobedama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)