KAKAV START TENISKE GODINE! Siner i Alkaraz u januaru igraju egzibicioni meč u Južnoj Koreji
Italijanski teniser Janik Siner i Španac Karlos Alkaraz odigraće 10. januara naredne godine egzibicioni meč u Inčonu u Južnoj Koreji, saopštili su organizatori, preneo je danas Bi-Bi-Si.
"Za ljubitelje tenisa u Južnoj Koreji ovo će da bude prva prilika da uživo vide duel dvojice najboljih svetskih igrača", navodi se u saopštenju organizatora.
Siner je danas zvanično preuzeo prvo mesto na ATP listi, dok se Alkaraz nalazi na drugoj poziciji liste najboljih tenisera sveta.
Britanski mediji podsećaju da će duel između Sinera i Alkaraza biti odigran osam dana pre početka prvog grend slem turnira u sezoni Australijan opena, koji startuje 18. januara 2026.
Italijanski i španski teniser su odigrali 15 međusobnih duela u karijeri, a Alkaraz vodi 10:5 u pobedama.
NOVI TRIPL DABL? Sakramento je idealan protivnik za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
03. 11. 2025. u 14:15
POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)
Tužne vesti potresle su srpski fudbal, a akteri meča na kome se desila tragedija ostali su u neverici kada je treneru kragujevačkog Radničkog, Mladenu Žižoviću, pozlilo a potom je, nažalost, preminuo dok je meč još trajao.
03. 11. 2025. u 20:25
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)